Le Miel, une filière prometteuse... à la Une de Tahiti Pacifique

Dossier – Et si l’apiculture volait au secours de notre économie ? Une question qui peut faire sourire, mais depuis trois ans force est de constater que de nombreux Polynésiens ont jeté leur dévolu sur les produits apicoles. À tel point que cette année 2017 devrait être celle de l’autosuffisance et que les années à venir pourraient permettre d’exporter. Du miel bien sûr, dont la qualité n’est plus à démontrer, mais aussi des reines ; en 2011, Hawaii en a bien exporté pour plus de… quatre milliards de Fcfp !



Libre opinion – L’eau, source de vie, personne ne le conteste. Ce bien si précieux n’est pourtant pas considéré avec tous les égards qu’il mérite à Taravao où la qualité de sa distribution soulève régulièrement le mécontentement de toute la population. Gaspillage, qualité impropre à la consommation ne sont pas dignes d’une ville et d’un pays qui se disent modernes.



Découvert – Clipperton ou l’île de la Passion, cette île qui dépend administrativement de la Polynésie française, bien qu’au large du Mexique, souffre plus que toute autre de son isolement. Dénuée d’habitant et d’une présence régulière, sa zone économique est régulièrement pillée par des long-liners étrangers. Des Clippertoniens, comme Éric Chevreuil, s’en émeuvent et tentent de défendre ce bout de France jusqu’à Paris.



Culture – À l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de la mort d’Elvis Presley, le Conservatoire artistique propose trois grands concerts (18 au 20 mai) avec l’orchestre symphonique et des chanteurs polynésiens qui rendront hommage au pionnier du rock’n’roll.