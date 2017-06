Le Lions club de Papeete se réveille

Samedi 10 juin à la clinique de Paofai, l'association les P'tits Doudous et le ministre de la Santé et des Solidarités ont accueilli les membres du Lions club pour une cérémonie officielle de remise de cinq tablettes iPad destinées aux enfants hospitalisés. Voici la description du projet :



"Au début de l'année 2017, le Lions Club de Papeete a été contacté par l'association 'Les p'tits Doudou' afin de lancer le projet 'Le héros, c'est toi' sur des tablettes iPad, pour les enfants hospitalisés. Une application spécifique a été développée pour accompagner et distraire l'enfant depuis la chambre jusqu'au bloc opératoire.



Tout commence avec la visite pré-opératoire où l'enfant personnalise son masque à oxygène avec des gommettes. Le jour de l'opération, le personnel lui remet un doudou qu'il conservera même en rentrant chez lui. Ces doudous sont fabriqués par des couturières bénévoles. Puis on confie une tablette IPad à l'enfant. Il commence à jouer. Il doit prendre en photo ses parents, choisir son propre avatar. Il y a aussi tous le personnel en photo. Cela facilite la séparation de l'enfant avec ses parents lors de l'entrée au bloc.



Pendant son parcours, il doit identifier des posters, objets et poissons répartis dans les couloirs. A chaque fois, il marque des points. Enfin, arrivé au bloc,, il lui reste un dernier défi, il faut gonfler un pompe et dépasser les 25 points et puis il finit par s'endormir. Les personnels utilisent les données de la tablette pour évaluer le niveau de stress de l'enfant et il peuvent ainsi adapter la prémédication. Le réveil est plus facile, et souvent, l'enfant veut rapidement poursuivre son jeu.



Les dernières publications scientifiques ont démontré l'efficacité de ce jeu, puisque désormais on peut se passer de prémédication médicamenteuse. Le parcours opératoire de l'enfant devient une distraction sous forme de jeu. Il arrive au bloc moins stressé. Ce dispositif est de plus en plus plébiscité par la communauté médicale."