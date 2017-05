Le Lions Club de Papeete accueille un nouveau membre

PAPEETE, le 13 mai 2017 (COMMUNIQUE DU LIONS CLUB) - Pour la 1ère fois, le club va connaître une filiation de 5 générations de Lions, à commencer par Manu Gay, parrain de Denis Doyen, parrain de Christian Contardo, parrain de Patrick Bagur, parrain de Shany Barotto. C’est le signe d’une stabilité et d’une longévité dans le club.



M. Barotto vient d'être intronisé au moment du centenaire du Lions Club International. C'est la première ONG mondiale, et compte dans le monde 46.000 clubs, 1.400.000 membres, répartis dans 210 pays. Le Lions Club est la seule ONG avec la Croix Rouge à avoir un siège permanent à l’ONU.



L'ensemble des membres se réjouit d'accueillir M. Barotto et sa compagne Vaiana, symbole de jeunesse et de renouveau pour le club.