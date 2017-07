Le Heiva des Tū’aro Mā’ohi a démarré ce samedi

MAHINA, le 08/07/2017 – Ce grand rendez-vous sportif culturel a démarré avec les régates du Heiva Va’a tā’ie Holopuni et va’a motu, dans la baie de Matavai à Mahina.



Faute de conditions optimum, et notamment en raison des vents défavorables prévus, les parcours retenus sont concentrés dans la baie de Matavai face à la plage de la Pointe Vénus.



Les premières manches ont été lancées vers 9h30. Dans les deux catégories, on dénombre cinq Va'a Motu et six Va'a Holopuni.



Le 12 juillet, place aux courses de porteurs de fruits dans les jardins de Paofai. Les 14 et 15 juillet, rendez-vous au Musée de Tahiti et des îles pour les épreuves terrestres traditionnelles (lever de pierre, lancer du javelot…), « auxquelles s'adjoindra le premier championnat du monde de grimper au cocotier », indique le comité organisateur.



Des athlètes du Pacifique seront également de la partie pour ce championnat du monde. Sept pays seront dont représentés pour ce grand événement (Hawai'i, Samoa Américain, Western Samoa, Fidji, Tonga, Nouvelle-Zélande, Rarotonga et Tahiti).



D’ailleurs, les délégations étrangères arriveront ce samedi soir au fenua, par le vol Hawaiian Airlines.