Le Golden Princess attendu en fin de semaine à Papeete

PAPEETE, 16 juillet 2017 - Le paquebot Golden Princess sera samedi 22 juillet à Papeete avec ses 2600 passagers et 1100 membres d’équipage à son bord.



Le navire affrété par la compagnie Princess Cruises arrivera de Bora Bora, où il est attendu pour la journée de vendredi, de 7 heures à 18 heures. Samedi, il prévoit de séjourner à quai à partir de 8 heures, à Papeete. Pour cette journée, Tahiti Tourisme prévoit d'organiser un accueil pour les passagers du paquebot : distribution de tiare tahiti, accueil musical et chansons locales. Dans les jardins du Fare Manihini, des prestations de danse seront présentées. Sous la pergola du Fare Manihini, diverses démonstrations seront organisées autour du coco, des techniques d’attache du pareo et de confection de colliers de fleurs. Des ventes de produits artisanaux et divers produits locaux seront également possibles.

Dimanche 23 juillet, le Golden Princess doit appareiller à 4 heures pour Moorea où il prévoit de rester de 8 heures à 17 heures.