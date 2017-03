Le GIE Tourisme valide son budget et son plan d'action pour 2017

PAPEETE, le 24 mars 2017 - Ce jeudi, les membres du GIE tourisme ont tenu une assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Ces deux assemblées ont été présidé par Michel Monvoisin.Les membres du GIE ont voté le budgeet et le plan d'actions pour l'année à venir.



Ces deux assemblées ont été présidé par Michel Monvoisin. La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a elle aussi participé à cette matinée.



Les membres du GIE ont tout d'abord validé le budget de le plan d'actions de l'organisme de promotion touristique pour 2017.



Cette rencontre a aussi permis de faure un point d'étape sur la campagne globale de communication et sur la stratégie numérique de l'établissement avec la création d'une plateforme globale web.



Le GIE poursuit également son soutien aux marchés dits de "niche : plaisance, charter, superyacht, plongée, sport de glisse, audiovisuel, culture ainsi qu'aux pensions de famille dont la récente labélisation « Clé Vacances » est un pas important vers la professionnalisation de la petite hôtellerie familiale permettant ainsi de donner une bien meilleure visibilité à ce produit d’hébergement.



Sur le marché local, afin de poursuivre le développement du tourisme d'intérieur, les deux salons du tourisme sont maintenus au calendrier événementiel.



Enfin sur les marchés internationaux, les orientations stratégiques et les budgets d’actions de nos marchés émetteurs ont été passés en revue.

Alors que 2017 s’annonce tendue en terme de fréquentation touristique (rénovation d’hôtels sur Bora Bora, fermeture d’hébergements touristiques suite aux intempéries de début d’année et carénage des deux navires de croisières basés en Polynésie), il a été demandé au Tahiti Tourisme de réunir et consulter de manière régulière les hébergeurs et l’aérien afin, si nécessaire, de réorienter son plan d’actions 2017 et ses budgets en fonction de l’évolution de la situation.