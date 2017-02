Le Forum des métiers confronte les collégiens à leur avenir

Philippe Jodry, le principal du collège de Arue, nous explique que le forum "s'inscrit dans le 'Parcours avenir' défini par la réforme du collège. Il s'agit pour les élèves de troisième de commencer à réfléchir à leur avenir et de s'intéresser aux différents métiers et aux formations qui y conduisent. Ce 'Parcours avenir' inclut d'autres actions dès la sixième, et un stage d'une semaine en troisième. Ils devront se positionner et faire des choix avant la fin de l'année, surtout pour les élèves qui s'orientent vers les lycées professionnels."



Quand on lui demande quels sont les gros blocages qui limitent les élèves, il souligne que "nous essayons de leur inculquer cette culture du choix éclairé, parce que jusqu'à présent, ce qu'on peut constater ici en Polynésie, c'est que les choix se font souvent géographiquement. On a tendance à aller vers le lycée le plus proche de chez soi, au lieu de choisir une filière. Ça a tendance à causer problème par la suite dans la poursuite des études, parce qu'on n'est pas motivé par la section qu'on a choisie. Et si on n'est pas motivé, le travail n'est pas forcément là et ça peut mener au décrochage scolaire. Donc inciter les élèves à être aussi curieux que possible sur la voie de formation qu'ils vont choisir, c'est aussi lutter contre le décrochage scolaire au lycée."