Le Festival des îles : ça s'arrose !

PAPEETE, le 2 avril 2017 - Une semaine de matchs a opposé des équipes de toute la Polynésie dans les trois disciplines du ballon rond. En football, c'est l'AS Tiare Hinano qui s'impose aux tirs au but. En beach soccer, les champions sont les Tiki Tama BSC. Enfin en futsal, c'est Paea 1 qui l'emporte chez les hommes et Papeete 1 chez les femmes.



Malgré la pluie, les changements de stade à la dernière minute et les retards qui s'ensuivirent, les derniers jours du Festival des Îles qui se sont déroulés à Pirae la semaine dernière ont été particulièrement intenses au niveau sportif.



Démarrée le dimanche 26 mars, la compétition a mobilisé 2000 athlètes, volontaires et officiels de tous les archipels polynésiens pour une semaine complète. Les 130 équipes de football, futsal et beach soccer ont ainsi pu rivaliser de talent tout au long de l'événement, et les retournements spectaculaires n'ont pas cessé de tenir le public en haleine jusqu'à la belle victoire de l'AS Tiare Hinano aux tirs aux buts en finale du championnat de football.



Il faut dire que les finales, qui ont eu lieu samedi, étaient très arrosées sauf en futsal. Les terrains trempés ont mis l'accent sur l'endurance et le physique des équipes, particulièrement en beach soccer. Ca a conduit à des différentiels de score énormes entre des formations pourtant toutes qualifiées en finale. Par exemple en phase finale Green Warriors a vaincu le BSC Tamarii Skate Parc 15 à 1, avant de s'incliner 6-4 face aux futurs vainqueurs : le Tiki Tama BSG.



En futsal, des sélections hommes et femmes étaient lice. C'est finalement Paea 1 qui l'emporte chez les hommes et Papeete 1 chez les femmes.