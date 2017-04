Le Far West des maisons de retraite

PAPEETE, le 12 avril 2017 -Aujourd'hui, maisons de retraite, unités de vie et autres maisons de repos pour personnes âgées n'ont pas de cadre légal, laissant ainsi une porte ouverte à toutes les dérives. Samuel Boscardin et Richard ont chacun monté leur structure et souhaiteraient professionnaliser et réglementer le secteur.



Quand un proche est atteint d'Alzheimer de parkinson ou de démence, sa famille n'a parfois plus d'autre solution que de le placer dans un environnement adapté. Aujourd'hui, en plus des familles d'accueil, on voit se multiplier en Polynésie française les unités de vie, maisons de repos, maisons de retraite, maisons médicalisées. Qu'est-ce qui les différencie les unes des autres ? La réponse est simple : rien.



Aujourd'hui, sur le fenua aucun agrément, aucune réglementation, n'existent pour ce qui concerne des structures souhaitant accueillir les matahiapo. L’offre va du service quatre étoiles avec médecin, infirmier à domicile, activité et repas « maison », à la structure mêlant personnes âgées et handicapées et servant du pain beurre confiture à tous les repas. Pour les familles, il n'est d'ailleurs pas évident de s'y retrouver, les prix varient de 80 000 à plus de 400 000 francs par mois. L'absence de réglementation peut conduire à toutes les dérives : " on ne monte pas une maison de retraite pour se faire de l'argent " s'emporte Richard Ville, infirmier, qui vient de créer le Fare Ora Tahiti à Pirae. Après être passé par plusieurs structures de matahiapo en tant qu'infirmier libéral, il a décidé de monter sa propre structure en suivant les normes métropolitaines. "J’ai vu des choses qui m'ont choqué. Quand on ferme la porte à clefs et qu'on laisse des personnes âgées seules toute la nuit enfermées, sans surveillance : je suis désolé mais ça me révolte. Quand on parle mal à une personne atteinte d'Alzheimer ou de démence parce qu'elle ne comprend pas, pour moi c'est de la maltraitance ", s’indigne-t-il. Samuel Boscardin est lui aussi infirmier et il a fait le même constat : " quand j’exerçais en tant qu’infirmier libéral j’ai vu des cas de maltraitance avérée dans certaines maisons de retraite. J’ai vu la nécessité d’ouvrir une maison de retraite médicalisée avec du personnel soignant et paramédical. Jusque-là, il n’y avait que des établissements bâtards et sauvages pour les personnes âgées ." Avec un associé, il a donc décidé de monter les Orchidées en décembre 2016. Il occupe la fonction d'infirmier coordinateur bénévole : " j’ai voulu faire quelque chose de bien. Je me suis dit que j’allais monter une structure où je n'aurais pas peur de placer ma mère. Avec mon associé, nous avons décidé de calquer la réglementation métropolitaine, comme ça, si jamais le Pays décide enfin d’une réglementation nous aurons simplement quelques ajustements à mettre en place pour être aux normes locales ."