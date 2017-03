Le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple des Tuamotu Gambier (SIVMTG) réuni à Makemo.

MAKEMO, le 02/03/2017 - Une délégation de onze tāvana des Tuamotu Gambier se réunie en Conseil Syndical depuis lundi 27 février 2017, sous la présidence de Monsieur Ernest TEAGAI, maire de Tatakoto pour voter le budget, mais surtout pour essayer de trouver une évolution constructive et dynamique qui puissent porter les communes des Tuamotu Gambier au 1er rang des partenaires institutionnels.



En effet, tous les élus voudraient que l’archipel des Tuamotu Gambier puisse être "entendu" auprès des différentes institutions, et que leur expérience du terrain soit une force de propositions. Les tāvana veulent maintenir l’essence initiale du syndicat qui repose sur la notion d’unité et de solidarité entre les communes insulaires de l'archipel.



Pour rappel, le SIVMTG regroupe aujourd’hui 17 atolls et îles des Tuamotu-Gambier. Il se consacre désormais aux missions de conseil et d’assistance administrative, technique, juridique et financière, relatives aux études, consultations, acquisitions et installations communales.



Dimanche 26 février, Félix TOKORAGI, maire de MAKEMO, au côté de son conseil municipal, des agents communaux, et de la population venue nombreuse pour l’occasion, a accueilli avec tous les égards les élus des communes de Anaa, Hao, Arutua, Fangatau, Rangiroa, Puka Puka, Takaroa, Reo, Tatakoto, Tureia.



Si toutes les délibérations sont votées, dès ce jeudi, les maires pourront mettre en œuvre dans leurs communes respectives, des projets construits, analysés et pertinents pour répondre aux besoins de leurs populations.



La mission sur Makemo s'est terminée ce jeudi.