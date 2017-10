Le Carrefour de l'emploi public aura lieu le 19 octobre

PAPEETE, le 13 octobre 2017 - L'Université de la Polynésie hébergera le 7ème Carrefour de l'emploi public le jeudi 19 octobre dans la matinée. Les étudiants et le public intéressé pourra venir découvrir la large variété des emplois publics et rencontrer des professionnels en poste.



Les trois corps de fonctionnaires du Fenua continuent d'attirer l'intérêt des jeunes Polynésiens. Ils offrent tous une large variété d'opportunité, allant des postes administratif dans les bureaux aux professionnels de la santé, de l'enseignement, la police ou l'armée pour citer les plus connus. Mais le Pays, l'État et les communes ont aussi besoin de jardiniers, de travailleurs du BTP, de techniciens, de juristes, de traducteurs… Tous les profils peuvent intéresser l'employeur public.



Si l'emploi public vous attire, ne ratez pas le 7ème Carrefour de l'emploi public, qui sera organisé à l'Université de la Polynésie française ce jeudi 19 octobre, de 8h à 13h. Vous y rencontrerez 80 professionnels venus de 21 institutions publiques sous l'ombrelle du haut-commissariat, du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française, du centre de gestion et de formation des Communes, de la direction générale des ressources humaines du Pays et de la direction de la santé.



1000 visiteurs sont attendus : étudiants, chercheurs d'emploi ou professionnels pensant à une reconversion dans le service public. L'événement inclura bien sur beaucoup de stands de présentation de tous ces services, de leurs besoins et de leurs modalités de recrutement.



Mais il y aura aussi de l'action, avec des démonstrations métiers de services actifs et des présentations de leurs matériels et de véhicules (Pompiers, Gendarmerie, Police municipale...). Le public profitera aussi de 8 ateliers thématiques et pourra participer à des simulations d’oraux de concours (inscription préalable obligatoire sur cosip@upf.pf ou par téléphone : 40 803 954).





8 ateliers thématiques



8h30 (salle G3-1) : Les perspectives de carrière dans les 3 fonctions publiques : état, Pays, Communes

8h30 (salle G3-2) : Les métiers de l’éducation

9h30 (salle G3-1) : Travailler dans les communes

9h30 (salle G3-2) : Les métiers des technologies de l’information et de l’informatique

10h30 (salle G3-1) : Les métiers du Droit et de la Justice

10h30 (salle G3-2) : Les métiers du développement durable

11h30 (salle G3-1) : Les métiers des ressources humaines

11h30 (salle G3-2) : Les métiers de la santé