Le Carnival Legend attendu lundi à Papeete

Pendant que le Carnival Legend fera escale à Bora Bora, mercredi, le Maasdam passera sa journée à Raiatea, de 8 heures à 23 heures.

Le navire affrété par la compagnie Holland America Line débutera ainsi un séjour d'une semaine dans les eaux polynésiennes, avec 1250 passagers et 580 membres d'équipage à son bord.



Le paquebot est attendu jeudi à Bora Bora (7 h - 17 h) puis samedi 15 avril à Tahiti, pour la journée, avant de rejoindre Moorea, dimanche (8 h - 17 h), puis Rangiroa (lundi 8 h - 17 h) et achever son séjour polynésien à Nuku Hiva, aux Marquises, où il est attendu mercredi 19 de 7 heures à 14 heures.



Tahiti Tourisme a prévu l’accueil des passagers de ces deux paquebots, avec distribution de fleurs, chanson, danses et plusieurs démonstrations sous la pergola du fare manihini, toute la journée lors de leurs escales à Papeete.