Le CESC demande le retrait du projet de loi relatif au médecin traitant

PAPEETE, le 03 août 2017 - Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française s'est prononcé jeudi pour un retrait sur le projet de loi du pays relatif au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins.



"Le CESC propose que le projet soit retiré afin qu'il soit procédé en urgence à des nouvelles concertations tripartites" écrivent les rapporteurs Alix Pratx-Schoen et Makalio Folituu dans le projet d'avis du CESC concernant le projet de loi du Pays relatif au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins.



Les membres du CESC ont adopté cet avis de retrait avec 27 voix, cinq membres se sont abstenus. Si sur le fonds, les représentants de la société civile sont d'accord avec le projet de loi, c'est surtout sur la forme que le bât blesse. Ainsi, le CESC " regrette que les propositions sur ce sujet avec les partenaires sociaux au sein d'une plate-forme de concertation élargie n'aient pas été retenues, et que les mesures alors convenues aient été modifiées sans aucune explication et sans nouvelle concertation."



Ainsi dans les conclusions de l'avis, le "CESC regrette une fois de plus d'être saisi sur des projets de textes relatifs à la protection sociale généralisée de manière morcelée et en urgence. A cet égard, il considère qu'une présentation générale de la réforme envisagée par les autorités lui permettrait de mieux en appréhender les tenants et aboutissants."



Le conseil économique et social déplore également "l'absence totale de visibilité quant aux économies espérées avec l'application de dispositif"



Un des principaux reproches du CESC concerne le cas des patients qui doivent consulter lorsqu'ils sont hors de leur ile de résidence. Ainsi, le projet de loi n'a pas pris en compte l'insularité de la Polynésie française, notamment pour les patients dans les îles autres que Tahiti. "Le CESC déplore ces mesures en ce qu'elles auront pour effet d'accroitre les difficultés pratiques déjà rencontrées par les patients lorsqu'ils doivent consulter un médecin hors de leur ile de résidence."



"Je souhaitais intervenir pour dire qu'à mon sens cet avis traduit l'exaspération de notre institution et des partenaires sociaux qui y siègent. On voit depuis quelques mois des textes qui commencent à arriver, une PSG complètement morcelée et surtout qui ne répondent pas aux attentes de ces partenaires sociaux qui ont été consultés depuis 2009. C'est un retour à l'envoyeur. A quoi ont servi toutes ces réunions, puisqu'on nous transmet un texte qui ne répond pas du tout aux attentes? J'espère que cette exaspération des partenaires sociaux et de la quatrième institution du Pays vont être entendues par le pays pour qu'il nous présente un texte qui réponde davantage aux discussions qui ont pu se tenir ces derniers mois", conclut Tepuanui Snow sous le regard approbateur des autres membres du CESC.