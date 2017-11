Le Bonheur National Brut calculé à Arue

PAPEETE, le 30 novembre 2017 - Initiative originale pour l’association Te’oa’oa’ ia hotu qui a choisi de mener une grande enquête afin de calculer l’indice de bonheur et de bien-être des habitants de la commune de Arue. Cet indice devrait permettre à l’association de développer et d’améliorer les activités pour le plus grand bonheur de la population.



« Il est où le bonheur, il est où ? » . Et si la réponse à cette question du chanteur Christophe Maé était à Arue ? C’est en tous les cas, la question que se pose les membres de l’associaition Te’oa’oa’ ia hotu en procédant à une enquête à travers toute la commune de Arue.

« Nous sommes allés dans les différents quartiers de la ville pour faire remplir les questionnaires. Nous en avons recueilli environ 250. L’objectif de cette enquête est de définir le niveau de bonheur et de bien-être des habitants de la ville afin de proposer davantage d’activités pour que les gens soient encore plus heureux » , précise avec modestie le président de l’association Parii Aroita.



Ces questionnaires ont été élaborés, puis vont être analysés par Mark Anielski un économiste de renom canadien, spécialiste de ces indices, puisqu’il a contribué à l’élaboration de l’indice du Bien-être du Canda et à l’indice du Bonheur National Brut (BNB) au Bouthan.

Les questions portent sur des critères économiques, sociaux et environnementaux comme sur la qualité de vie, le bien-être spirituel, la santé, le bien-être mental, le bien-être émotionnel, mais également le niveau de niveau de vie avec le bien-être financier et matériel, le travail…

Ces différents indicateurs doivent permettent d’évaluer l’indice. Selon le professionnel, « Ces indices donnent un tout autre portrait de la richesse d’une commune ou d’une province. Les gouvernements et les entreprises devraient comptabiliser cinq types de capital : financier, social, naturel, bâti et humain et ne pas s’arrêter au Produit Intérieur Brut (PIB) ».