Le Banana Bunchy Top Virus : Les plantes locales en danger

À quelles plantes s’attaque le BBTV ?

Le problème que nous rencontrons, c’est que ce virus est très difficile à endiguer et qu’il s’attaque à presque toutes les plantes endémiques, ou qui constituent l’alimentation de base de la population. En effet, ce virus s’attaque aux plantes des familles suivantes : les musacées (bananes, fe'i), les zingibéracées ('ōpuhi, torche, curcuma, gingembre…), les aracées (taro, 'ape, taruā…), les commelinacées (misère), les heliconia (oiseaux du paradis), les cannacées (canna). Il faut également noter que certaines plantes ne montrent pas de symptômes alors qu’elles sont infectées par le virus. Elles sont des porteurs sains, mais participent à la transmission de la maladie.



Ce virus peut-il avoir un impact économique ?

Tout à fait, il peut même être grave. Le BBTV a un impact économique important sur la production de 'ōpuhi en Polynésie avec des pertes pouvant atteindre 80 % et une forte dégradation de la qualité des fleurs. Ces dernières années, l’impact de la maladie sur l’industrie des bananes en Australie, en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka… a été majeur. Le virus reste la contrainte principale sur la culture de bananes dans de nombreux pays. La production de bananes peut devenir insuffisante pour les besoins locaux. Il faut contenir cette maladie au plus vite avant qu’elle n’infecte nos bananiers et d’autres espèces.



Ce virus a-t-il été détecté ailleurs qu’à Tahiti ?

Nous n’avons pas eu le temps de nous intéresser aux autres îles pour l’instant. Aujourd’hui, nous sommes sûrs de la présence du BBTV à Tahiti sur les 'ōpuhi, nous devons faire des tests pour constater la présence ou l’absence du virus dans les autres îles.



Comment le virus se propage-t-il ?

Le BBTV se multiplie dans la sève et cause de graves problèmes de croissance et de production. En effet, les 'ōpuhi infectés sont rachitiques, mais surtout ils produisent de toutes petites fleurs. Les bananiers infectés sont de tous petits plants qui ne produisent pas de bananes. Ce virus est très contagieux et se transmet par le puceron du bananier, un insecte très présent surtout dans les climats tropicaux comme en Polynésie. Le puceron noir du bananier est l’unique vecteur du virus. Cet insecte vit sur de nombreuses espèces végétales et passe d’une plante à une autre en volant ou en étant transporté par les fourmis. Il transmet le virus en se nourrissant sur une plante malade puis en allant sur une nouvelle plante.



Comment contenir cette maladie ?

Il n’existe pas actuellement de variété résistante au BBTV et aucun traitement ne permet de guérir les plantes malades. La technique de lutte consiste à éviter d’introduire la maladie et, une fois introduite, elle consiste à tenter de limiter sa dissémination. Ainsi, il est fortement conseillé de ne pas déplacer de plantes d’une zone infectée à une zone saine, ne pas planter de plants malades, de réaliser des traitements pour lutter contre les pucerons et les fourmis, de dessoucher les plantes malades, de couper les tiges, de laisser sécher avant de brûler pour éliminer les foyers de contamination, d'enlever le ma'apape qui héberge les pucerons et les virus.