Le 32e tournoi inter-pacifique se tiendra à Guam à partir de dimanche

PAPEETE, le 21/03/2017 - Cette étape est importante pour les participants, puisqu'elle permet de se sélectionner pour les championnats du monde qui a lieu tous les deux ans. La sélection tahitienne se composera de Joël Drollet/Dell Lamartinière/Rahiti Buchin chez les hommes et de Taina Orth et Onyx Lebihan pour les femmes. Depuis trois mois, nos 'aito s'entraînent afin de se hisser parmi les meilleurs à Guam.



Ce tournoi, qui réunira les pays du Pacifique, se tiendra du 26 au 31 mars à Guam. Une étape importante pour se qualifier pour les championnats du monde de pêche sous-marine qui se tiendront l'année prochaine.



Depuis trois mois, la sélection tahitienne s’entraîne pour tenter de se retrouver parmi les meilleurs, la semaine prochaine à Guam. Elle est composée cette année de Joël Drollet/Dell Lamartinière/Rahiti Buchin chez les hommes et de Taina Orth et Onyx Lebihan pour les femmes.



Des équipes qui pourront bénéficier de l'expérience de Joël Drollet et Dell Lamartinière habitués à ce tournoi. Nos équipes seront coachées par Romuald Montagnon et parmi nos professionnels, on retrouve deux nouveaux : Mauiarii Taea et Manutahi Choune, de l'AS Tefana. Avec quatre ans d'expérience au compteur, ces deux 'aito pourront compter sur l'expérience de leurs collègues. Et bien sûr, le dernier compétiteur n'est autre que Rahiti Buchin, vice-champion de Polynésie en 2016. La sélection féminine, quant à elle, participera pour la troisième fois à ce tournoi.



Entraînements sur la forme physique et les techniques de pêche sur Tahiti et Moorea. Depuis le mois de janvier, nos athlètes ne relâchent aucun effort. L'apprentissage de quelques techniques spécifiques sur l'apnée fait également partie de leur préparation.



IL VA FALLOIR SE MÉFIER DES NÉO-ZÉLANDAIS ET DES CALÉDONIENS



Même s'ils sont expérimentés, nos athlètes ne devront pas se reposer sur leurs lauriers, puisque deux délégations seront à attendre au tournant. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Deux délégations qui présenteront les mêmes pêcheurs à ce tournoi. Des professionnels qui ont acquis assez d'expérience pour tenter de décrocher les places favorites.



Pour ce tournoi océanien, six délégations masculines seront donc au rendez-vous : la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle Calédonie, l’Australie, Hawaii et Guam. Pour les femmes, cinq équipes seront de la partie : la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, Guam, Hawaii et l’Australie.



Lors de la compétition, les équipes masculines se retrouveront à quatre et deux par équipe féminine. Les pêcheurs auront deux jours pour se départager. Les équipes seront lâchées sur des zones préalablement définies par le comité organisateur. Ils devront par la suite se déplacer à la nage et regagner la bouée de départ au terme des 6 heures de compétition, sur une zone de cinq kilomètres.



Les hommes pourront pêcher quatre espèces de poissons, soit un poisson par pêcheur. La règle est la même pour les femmes qui devront revenir avec deux poissons différents. L'objectif pour notre sélection est d'arriver à se sélectionner pour les championnats du monde en 2018. Steeve Tetuanui, est d'ailleurs arrivé à la 6ème place lors des derniers championnats de monde qui se sont tenus en Grèce, en 2016.