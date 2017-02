Le 18e Salon du Tourisme ouvre ses portes

PAPEETE, le 02 février 2016 - Le salon du tourisme est un événement incontournable pour les Polynésiens, un moyen de voyager et visiter la Polynésie à prix cassés. Le 18e Salon du tourisme



Visiter les îles à prix réduits. Le salon du Tourisme est sans conteste le meilleur moment pour trouver les bon deals et les réductions les plus intéressantes. Plongées, locations de maisons pour un week-end, pensions de famille, location de bateaux, la plupart des professionnels du tourisme jouent le jeu, permettant ainsi aux résidents d'explorer la Polynésie à moindre coût.



Cette année, le salon du tourisme démarre le vendredi 3 février et le temps de ce week-end, les Polynésiens et les résidents parcourront les allées de l'espace Aora'i Tinihau, à Pirae à la recherche de bonnes affaires et de dépaysement. Le salon se tiendra tout ce week-end, jusqu' au dimanche 5 février.



Créé en 2007 par Tahiti Tourisme, le Salon du Tourisme -Tere 'Ai'a rassemble deux fois par an, en septembre et en février, les acteurs du tourisme local et les résidents. Fort de sa notoriété, il continue d’être l’événement touristique incontournable de tous les polynésiens.



Le Salon du Tourisme regroupe en un seul lieu, les professionnels du tourisme venus des cinq archipels de la Polynésie française, dont l’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les atouts des îles. Comme chaque édition, ce rendez-vous permet non seulement de rencontrer les représentants de la diversité touristique locale mais également de bénéficier d’offres spéciales exclusives sur les billets d’avion, les hébergements, les activités mais aussi les restaurants.



Ainsi, pendant trois jours, Tahiti Tourisme accueillera un peu plus de 200 exposants répartis sur une surface globale de 2 000 m2. Cette année, Tahiti Tourisme renouvelle son offre des services d’une garderie gratuite sur le salon pour que les parents puissent effectuer leurs emplettes en toute liberté.



La 17e édition, qui s'est déroulée au mois de septembre avait réuni le temps d'un week-end 211 exposants présents sur 193 stands. 85 pensions de familles et 29 hôtels classés étaient représentés. Le salon du Tourisme avait réuni 15 000 visiteurs sur les trois journées.