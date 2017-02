Le 11e salon de l’habitat de jeudi à dimanche au Maeva Beach

PAPEETE, 28 février 2017 - Le 11e salon de l’habitat est organisé du 2 au 5 mars, au parc Expo Maeva Beach de Punaauia.



Une cinquantaine d’exposants participent cette année au salon de l’habitat, d’aujourd’hui à dimanche, sur le site du parc Expo Maeva Beach, à Outumaoro, Punaauia.



Des professionnels pour informer et conseiller dans les secteurs de la construction en gros œuvre et second œuvre, de la banque et des assurances, mais également pour aiguiller vers des achats malin dans les domaines de la décoration, de l’ameublement, de l’équipement de cuisine, de l’électro-ménager, des énergies renouvelables, des solutions écolos, de l’outillage, de la piscine, du jardinage.



Le salon de l’habitat sera ouvert de jeudi à dimanche, en journée continue de 9 heures à 18 heures.



L’occasion de faire de bonnes affaires et de profiter de conseils professionnels sur place pendant quatre jours pour rénover, agrandir ou décorer votre fare. L’opportunité de faire des devis, de négocier des prix, et de rencontrer, en un seul lieu, des professionnels du crédit et de l’assurance pour concrétiser un projet de construction.



Ce 11e salon de l’habitat sera également l’occasion de découvrir le Parc Expo Maeva Beach, un espace arboré, convivial installé sur le site de l’ancien hôtel Maeva Beach, à Punaauia. Un grand parking est aménagé.

Pour se rafraîchir et se restaurer sur place un espace Restauration est également installé pendant les quatre jours de la manifestation commerciale. De même, pour les plus petits, un coin Détente avec manèges et trampolines.