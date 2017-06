Le 10 juin c'est le Tane's Day à Papeete

PAPEETE, le 06 juin 2017 - Pour la première fois, le centre-ville de Papeete célébrera la fête des pères. A cette occasion, la rue Jeanne d'Arc et la place Notre Dame seront piétonnes.



Samedi, le centre-ville de Papeete mettra les pères à l'honneur. L'association Fare Toa No cathédrale en partenariat avec Papeete Centre-Ville et la ville de Papeete organisent la première édition du "Tane's Day" le samedi 10 juin de 9h à 16 autour de la Cathédrale.



Pour l'occasion une "exposition-vente des passions d'homme" est prévue autour de la cathédrale. "Les hobbies des hommes et des papas seront mis à l'honneur : les clubs, associations et artisans en tous genres exposeront leurs activités ou leurs passions autour de la Cathédrale." Un challenge sportif de crossfit sera organisé par le Club Nahiti No Arue. L'évènement gratuit et ouvert à tous. Un peu plus loin, un concours de pétanque également gratuit et ouvert à tous pourra égayer la journée des amateurs de pétanque. L'inscription se fait sur place, il faut venir muni de ses boules de pétanque.



La Fafaru Battle restera néanmoins l'évènement phare de la journée. Ce concours du meilleur fafaru de l'année permettra de remporter un "fari'i fafaru" en terre cuite. Attention le concours étant limité à 10 participants il faut se dépêcher de s'inscrire. La date limite des inscriptions est le mercredi 7 juin auprès de Linda à la boutique coups 2 foudres. Le poisson pour le concours sera remis à partir de mercredi par la poissonnerie Vini vini.



Enfin des séances de maquillage gratuit ainsi que des tatouages temporaires, ainsi que des tours en moto seront proposés aux enfants. Enfin, une grande compétition de BMX se tiendra, les organisateurs espèrent réunir plus de 300 jeunes à cette occasion.



Le vendredi soir un concert œcuménique se déroulera dans la cathédrale.



La circulation sera fermée et le stationnement sera interdit du vendredi 09 juin 18h au samedi 10 juin 17h place de la cathédrale et rue Jeanne d'Arc.