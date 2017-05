Largage de colis électoraux par un avion militaire au-dessus de Hereretue, Tematangi et de Rapa

PAPEETE, le vendredi 5 mai 2017 - A l’occasion de l’élection présidentielle, l’Etat veille, comme lors de chaque scrutin, à ce que tous les citoyens soient également informés et, en conséquence, assure la mise sous pli des professions de foi des candidats ainsi que leur acheminement, avec le matériel électoral, vers l’ensemble des communes de Polynésie française.



Pour satisfaire à cet impératif de la vie démocratique, le Haut-Commissaire de la République a fait appel à l’OPT mais aussi aux moyens aériens de la défense nationale, indispensables pour délivrer les colis électoraux aux habitants des îles de Hereretue, de Tematangi et de Rapa qui sont dépourvues de piste d’atterrissage et trop éloignées pour être ralliées par bateau dans des délais raisonnables.



Jeudi 4 mai 2017, comme lors du premier tour de l’élection, un avion Falcon 200 de la flottille 25F a décollé de Tahiti pour remplir cette mission en effectuant, avec succès, les largages de trois conteneurs. Les quelques 500 électeurs de ces trois îles isolées pourront ainsi voter dans les mêmes conditions que l’ensemble de leurs concitoyens.



Pour rappel, la mise sous pli de la propagande électorale et des bulletins de vote a été effectuée par 210 vacataires, recrutés par l’intermédiaire du SEFI, en trois jours pour le premier tour et en une journée pour le second tour. Au total, ce sont près de 204 000 enveloppes, qui, avant chaque tour de scrutin, ont été expédiées à l’attention de chacun des électeurs de Polynésie française, grâce au concours de l’OPT et de celui des Forces armées.



Enfin, pour répondre à la demande de l'infirmerie de Rapa, 12 kg de médicaments ont été également largués, en même temps que le matériel électoral, pour permettre la reconstitution de son stock de médicaments qui avait fortement diminué suite à plusieurs situations d'urgence intervenues courant avril.