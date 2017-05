Lancement de la première Journée des Préventeurs

PUNAAUIA, le 11 mai 2017 - L’ouverture la 1ère édition de la Journée des Préventeurs a eu lieu ce matin au lycée hôtelier d’Outumaoro, à Punaauia.



Cette Journée des Préventeurs a pour objectif principal d’offrir aux différents acteurs de la prévention, institutionnels ou professionnels, une plateforme de rencontres et d’échanges afin de promouvoir la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions du travail en Polynésie française. Cet évènement est notamment organisé dans le prolongement de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 28 avril.



La ministre du Travail, Téa Frogier, a rappelé que la prévention des risques professionnels, comme l’ensemble des sujets relevant du droit du travail, relevait des compétences du Pays la partie IV du code du travail y étant notamment entièrement consacrée. Elle a également souligné que la réglementation s’attachait à suivre les préconisations de l’Organisation internationale du Travail.



« Au-delà des principes juridiques, la prévention des risques professionnels constitue avant tout une exigence morale, une responsabilité à l’égard de la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs » , a mis en exergue Tea Frogier.



Elle a également évoqué les conséquences morales ainsi que les coûts engendrés pour l’entreprise et la collectivité, du fait des mauvaises conditions de travail, de la dégradation de la santé des salariés, et des accidents. La ministre a souligné à l’inverse que s’assurer du bien-être des salariés favorisait leur engagement, leur efficacité et augmentait donc la performance de l’entreprise.



La ministre a rappelé, en conclusion, que la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs s’imposait donc comme une priorité et un engagement collectif de longue durée, et que l’action concertée de tous les acteurs de la prévention était nécessaire pour une meilleure efficacité.