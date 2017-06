Lancement de la 23e édition de la Taapuna Master

PUNAAUIA, 13 juin 2017 - Le Taapuna Surf Club organise la 23e édition de la Taapuna Master de jeudi à dimanche sur la gauche de Taapuna à Punaauia.



La cérémonie d’ouverture aura lieu mercredi 14 juin à 14 h 30, dans la passe de Taapuna. La 23e édition de la compétition de glisse organisée par le Taapuna Surf Club est programmée du jeudi 15 au dimanche 18 juin prochains. Les conditions de houle prévoient 2 mètres de vagues de secteur sud-sud-ouest en moyenne.



La compétition s'ouvrira jeudi 15 avec la catégorie Open Bodyboard. La journée de vendredi s'intéressera à la catégorie Open Surf. Samedi et dimanche l'événement fera place aux épreuves masculines et féminines éliminatoires et finales des compétitions de surf, de bodyboard, de drop knee, de knee board.