Lancement de l’application Reo pour smartphone et tablette

PAPEETE, 16 juin 2017 - Le Service de la Traduction et de l’Interprétariat (STI) a présenté, vendredi matin, dans ses locaux, à Papeete, l’application Reo téléchargeable pour smartphone et tablette.Ce service de l’administration de la Polynésie française, créé il y a 34 ans, s’est toujours référé aux dictionnaires et lexiques de l’Académie Tahitienne – Fare Vāna’a. En août 2015, un lexique comprenant plus de 31 000 mots, venant en complément des publications de l’Académie Tahitienne, a ainsi été publié. Le Pays, à travers le STI, a souhaité mettre cet ouvrage à la disposition de tous, gratuitement. Un jeune concepteur, Peter Meuel, diplômé d’un doctorat en informatique, s’est proposé de créer cette application, en décembre dernier, et ce dans l’optique de faire partager au plus grand nombre les langues polynésiennes.Ce lexique est désormais disponible sous système iOS et Androïd. Il est également possible désormais de se rendre sur « AppStore » ou « PlayStore » pour télécharger gratuitement l’application REO, ce qui donne la possibilité d’avoir le lexique à tout moment, et en tout lieu, sans qu’il soit besoin d’être connecté.Outre l’aspect numérique, Reo est un projet culturel, mis en place afin d’observer l’usage d’une application mobile en rapport avec la langue tahitienne. Cette application pourra être améliorée par les suggestions des utilisateurs et sera mis à jour chaque mois durant le prochain semestre. Le STI prévoit également de l’enrichir avec la synthèse vocale, la création d’une application de révision, de QCM, ou encore d’abécédaires.Quelques exemplaires de la version papier du lexique sont, par ailleurs, également disponibles à la vente au Service de la traduction et de l’interprétariat. Les frais demandés servent à couvrir l’impression de cet ouvrage.