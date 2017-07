Lana Tetuanui reçue au ministère des Outre-mer

PARIS, 26 juillet 2017 - La sénatrice Lana Tetuanui a été reçue mercredi par Dominique Sorain, directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer.



Au cours de cet entretien, la sénatrice a évoqué en premier lieu l’actualité se rattachant au projet de Loi renommé " pour la confiance dans la vie publique " et actuellement débattu en séance à l’Assemblée nationale.



Ainsi, si sur le fonds les nouvelles dispositions étendues à la Polynésie française dans son ensemble, déposées par voie d’amendement par la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, s’inscrivent dans la logique des évolutions voulues par le gouvernement central en matière de transparence de la vie publique, la sénatrice a tenu à faire part de son mécontentement sur l’absence de consultation de l’Assemblée de Polynésie française, même si juridiquement cette consultation n’était pas forcément requise.



Il a été fait état du dossier Nucléaire, relatant son échange constructif et rassurant, le jour même avec Monsieur Christnacht, président du Civen, pour la continuité du traitement des dossiers des victimes.



Par ailleurs, la sénatrice a rappelé toutes ses interventions formulées en faveur des fonctionnaires polynésiens affectés en métropole et désirant rentrer en Polynésie, tout corps confondu.



Il a été évoqué la requête des élus communaux en matière de frais de déplacements hors de la Polynésie française, et le problème juridique du domaine de certaines communes.



En dernier lieu, il a été précisé que le toilettage de la Loi statutaire, attendu par le Pays, sera examiné au cours de la prochaine session parlementaire.