La vie de Pomare IV portée à l’écran

PAPEETE, 11 avril 2017 - Le président Edouard Fritch a reçu, mardi après-midi, le réalisateur Francis Bianconi et le producteur Matthieu Pédelahore qui sont actuellement à Tahiti en mission de repérage pour le tournage d’un film historique sur Pomare IV, « La reine du Pacifique ».



Francis Bianconi a déjà réalisé de nombreux reportages, documentaires et docu-fictions pour les télévisions françaises et étrangères. Son nouveau projet, tourné pour la télévision en Français et en Anglais, retracera la vie de la reine et sera tourné entre mars et avril 2018 en Polynésie française.



Le réalisateur et son producteur souhaitent que l’essentiel de l’équipe qui sera appelée à collaborer à ce film soit des Tahitiens. « Il faut que ce soit leur film », a ainsi expliqué Francis Bianconi au président. Le Pays l’a d’ores et déjà assuré de sa totale collaboration pour que ce film soit mené à bien.