La vidéo et les photos officielles de Miss Tahiti à Miss France 2018

PAPEETE, le 17 novembre 2017 -

Les photos officielles et la vidéo de Turouru Temorere, miss Tahiti 2017, qui représentera le fenua le 16 décembre prochain à l'élection de Miss France, ont été dévoilées par le comité organisateur du concours.



C'est sur les plages de Guadeloupe que les photos et la vidéo de Turouru Temorere et des 29 autres prétendantes au Concours de Miss France ont été réalisées.

Les 30 candidates à la couronne de Miss France doivent s'envoler dimanche pour une semaine vers Los Angeles et la Californie.



Toute la Polynésie sera derrière son écran pour soutenir Turouru Temorere, le 16 décembre prochain à Châteauroux. Etudiante en troisième année de comptabilité et gestion, cette jeune femme de 21 ans, mesurant 1.70m, est originaire de Arue. Turouru Temorere est une grande amatrice de randonnée, elle a pour ambition de devenir experte comptable. Turouru est une passionnée de danse tahitienne et de surf et pratique la randonnée.



A la rédaction de Tahiti Infos, nous avons fait nos pronostics et les îles sont bien représentées.

En 1ere position, naturellement, la superbe Turouru Temorere ;

En 2e position, Miss Calédonie, Levina Napoléon, calédonienne par son père, et polynésienne par sa mère.

En 3e position, Miss Réunion, Audrey Chane-Pao-Kan;

En 4e position, Miss Ile-de-France, Lison Di Martino

En 5e position, Miss Picardie, Paoulina Prylutsk.