La tempête tropicale Cindy s'approche des Etats-Unis

Miami, Etats-Unis | AFP | mercredi 20/06/2017 - Les autorités météorologiques américaines ont mis en garde mercredi contre de possibles tornades et crues subites engendrées par la tempête tropicale Cindy, actuellement localisée dans le golfe du Mexique et qui se dirige vers les côtes de la Louisiane et du Texas.

Mercredi à 06H00 GMT, Cindy se trouvait à environ 325 kilomètres au sud de Morgan City, en Louisiane, et à 435 kilomètres au sud-est de la ville texane de Galveston, a annoncé le centre national des ouragans.

Cindy devrait atteindre le sud-ouest de la Louisiane et le sud-est du Texas en fin de journée mercredi avant de se diriger dans les terres jeudi.

La tempête devrait entraîner des précipitations de 15 à 22 cm, "avec des maximum localisés de 30,5 cm" à certains endroits.

"Ces averses pourraient engendrer des crues subites potentiellement mortelles", a prévenu le centre national des ouragans.

Cindy ne devrait pas changer de statut pour évoluer en ouragan mais reste néanmoins de grande envergure, a expliqué le centre national des ouragans.

Le service de prévision météo a aussi averti que des tornades pourraient se former mercredi du sud de la Louisiane au nord de la Floride.

Le centre national des ouragans a publié un avis de tempête tropicale pour la région littorale située entre la côte centrale du Texas et l'ouest de la pointe de la Floride.