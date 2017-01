La solidarité s'organise pour les sinistrés

Depuis dimanche, les collectes de dons s'organisent au profit des familles touchées par les inondations. Vêtements pour enfants, femmes et hommes, alimentation… peuvent être amenés dans les locaux du Secours catholique ou de la Croix-Rouge (lire les infos pratiques en encadré). Des communes, comme Punaauia par exemple, se sont aussi organisées pour récolter des dons.



Le collectif Solidarité pour tous, mené par Teave Chaumette, se mobilise aussi. Jusqu'à samedi, les bénévoles du collectif récoltent des dons alimentaires au magasin Hyper U à Pirae.



Au siège du Secours catholique, à La Mission, après le stade Excelsior, Patricia Puhetini, une des responsables, accueille les dons. " Les vêtements et l'alimentaire sont les besoins les plus urgents. Il nous faut des vêtements pour les enfants mais aussi les femmes et les hommes. On a aussi besoin de vêtements très larges pour hommes ", explique Patricia Puhetini. "Quand les dons arrivent, on les trie. Après on les confiera aux familles dans le besoin." L'action au Secours catholique ne s'arrête pas à la gestion des dons matériels. " On est aussi présents pour les familles sinistrées jusqu'à ce qu'elles aient ce dont elles ont besoin. On s'occupe encore de familles sinistrées par les fortes pluies de décembre 2015 sur la côte Est. On est là pour écouter les familles. Ce n'est pas facile de s'ouvrir à quelqu'un quand on a ce problème. Une maman qui a tout perdu est venue nous voir. Elle ne parlait pas au début mais elle avait besoin d'une écoute attentive. On doit assumer ce rôle-là."



LA METROPOLE AUSSI MOBILISEE

La délégation de la Polynésie française à Paris, a lancé, lundi, un appel à la solidarité aux Polynésiens vivant en France. Elle les a invités à donner des vêtements qui seront récupérés à la Délégation de la Polynésie avant d’être acheminés à Papeete vers l’antenne de la Croix Rouge. Elle aussi invité la communauté polynésienne à organiser des bals, concerts ou loto, afin de récolter des fonds destinés à la Croix Rouge.



Quelques heures après la diffusion de cet appel, les premiers dons de vêtements et de chaussures ont été apportés à la Délégation.

La délégation polynésienne de la Croix-Rouge recommande aux personnes vivant en dehors du fenua de faire des dons en numéraire.