La société Bora Bora Nui obtient la défiscalisation

PAPEETE, le 14 novembre 2017 - Afin de poursuivre des travaux d'extension et de rénovation de l'hôtel Bora Bora Nui Resort and Spa, la société Bora Bora Nui a sollicité l'aide du dispositif national d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Le haut-commissaire annonce ce matin que l'agrément a été accordé à l'entreprise.





669 millions de francs, c'est le coût de revient du programme d'investissement de la société Bora Bora Nui pour l'hôtel Bora Bora Nui Resort and Spa, classé cinq étoiles et qui comprend 122 chambres, de Louis Wane. La société a lancé un chantier d'extension et de rénovation de son établissement afin de répondre aux standards internationaux.



" Le programme contribue ainsi au maintien de l’attractivité touristique du territoire polynésien et s’inscrit pleinement dans la politique de développement du tourisme conduite par le Pays de structuration du secteur hôtelier dans une perspective de développement des activités directes et induites, favorisant ainsi la création de valeur ajoutée et d’emplois", indique un communiqué du haut-commissaire René Bidal.



Le dispositif de défiscalisation nationale a été accordé la société Bora Bora Nui.