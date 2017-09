"La situation peut encore être améliorée, alors faites-nous confiance"

Le Tahoera’a est dans l’opposition. Il a souhaité ne pas me soutenir dès mon élection en 2014. J’ai dû composer avec nos amis d’A Ti’a Porinetia, qui avaient un programme très proche de celui du Tahoera’a. Regardez ce que je fais aujourd’hui, le Tahoera’a planifiait les deux mêmes étapes : reconstruction de la santé financière, puis reconstruction de l’économie. C’est exactement ce que nous mettons en œuvre. Les leviers que nous activons diffèrent certes, principalement sur la question des grands chantiers. Mais on a vendu le rêve à la population que l’on pourrait créer le miracle à partir du foncier d’Outumaoro. J’ai poursuivi les procédures initiées par mon prédécesseur, le président du Tahoera’a Huiraatira ; mais on doit bien admettre aujourd’hui que l’investisseur qui devait mettre 250 à 300 milliards sur la table n’existe pas. En somme avec le Mahana Beach on a hérité de beaux dessins, mais il n’y avait personnes derrière pour financer ce beau rêve. On a mis tout en œuvre pour qu’il se réalise. On sait aujourd’hui qu’il n’est pas réaliste

Cette comparaison est faite par des personnes qui vivent dans le rikiki. Je crois qu’il faut dire la vérité à nos populations. On a la démonstration qu’un projet, ne serait-ce qu’à 200 milliards, ne fait pas partie du domaine de la réalité. Vous ne trouverez jamais personne pour investir une telle somme dans un pays de 280 000 habitants, qui reçoit pour l’instant autour de 200 000 touristes. Les investissements de ce type se font aux Caraïbes, à Honolulu avec 7 millions de touristes… Nous voulons rester réalistes dans nos projets

Je pense qu’on a bien travaillé. Les choix faits sur les plans financiers, économiques et sociaux ont été de bons choix. Dans la conscience des gens – à qui le Tahoera’a a menti, j’insiste –, le Tahiti Mahana Beach devait créer 10.000 emplois, pour la construction puis ensuite pour l’exploitation. Ce projet était un mirage. (…) Le Tahitian Village, s’il est traité de rikiki, s’appuie en attendant sur trois projets à 25-30 milliards qui seront à l’échelle du pays. Et surtout, ils nous donneront le temps de faire venir les touristes derrière. C’est bien beau de prétendre créer 10.000 emplois, mais avec quoi compte-t-on remplir nos hôtels tant que l’on n’a pas réglé le problème de l’aéroport de Tahiti-Faa’a et accru la desserte de la Polynésie française avec d’autres compagnies aériennes, vers l’Amérique du Sud, la Chine, etc. Il faut bien aller chercher les touristes là où ils sont ! Moi, je veux travailler autrement, faire des choses à la mesure de notre pays

Il y a une partie de la population qui a cru à des promesses impossibles à tenir et qui effectivement se pose des questions aujourd’hui. J’ai envie de leur dire ‘Regardez autour de vous. Les choses vont mieux : il faut que nous soyons patients’. Le politique polynésien a nourri l’instabilité dans ce pays, pendant une dizaine d’années. Cela a provoqué une crise économique sans précédent. Ce n’est pas en 3 ou 4 ans que nous redresserons la situation. J’ai envie de leur dire aux Polynésiens ‘Faites-nous confiance !’ Tous les observateurs spécialisés constatent le redressement de la santé économique du Pays : ça c’est une réalité. La spirale de destruction d’emplois est stoppée depuis 2014. Aujourd’hui nous créons de l’emploi. Je suis d’accord : on peut encore faire mieux, mais il faut un peu de patience.

D’autre part, nous avons pris des mesures sociales sans précédent. Les CAE (Contrats d’accès à l’emploi, NDLR), c’est 4 milliards de redistribution de salaires et d’indemnités, au travers de cette aide. Ce n’est pas rien. Nous avons engagé près de 10 milliards pour améliorer la vie de nos populations, notamment en matière d’habitat. Tout cela est mis en œuvre pour le bien-être de nos familles. La situation peut encore être améliorée, alors faites-nous confiance : nous saurons encourager la création d’entreprises pour générer de l’activité ; nous saurons accompagner la population dans une amélioration pérenne de son quotidien