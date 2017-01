La sécurité routière, star du Faati de Moorea

MOOREA, le 3 janvier 2017. Le Faati Moorea 2017 a été organisé sur l’ile sœur lundi. Deux-roues et voitures ont participé à ce tour de l’ile. L’objectif de cet évènement étant de sensibiliser la population, en particulier la jeunesse, à la sécurité routière.



La commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec la gendarmerie nationale, le personnel de la santé de l’hôpital de Moorea et le contrat de ville, a organisé lundi la neuvième édition du Faati Moorea.

Les organisateurs avaient invité la population à effectuer un tour de l’ile en véhicule, tout en sensibilisant les conducteurs sur les comportements responsables à adopter pour assurer leur propre sécurité et celles des autres usagers de la route.

Selon les organisateurs, 1 500 personnes ont participé à l’édition de cette année, soit 500 deux-roues et une quarantaine de voitures.

Après un rappel aux participants des règles du code de la route, le départ a été donné vers 10 heures à la salle omnisport de Papetoai.

Le convoi de véhicules s’est dirigé vers Haapiti et a terminé le tour de l’ile à Paopao en fin d’après-midi. Des arrêts étaient prévus entretemps, notamment à Vaiare où des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière et aux maladies sexuellement transmissibles ont été organisés en faveur des participants.