La révolution du monde invisible

PAPEETE, le 6 juin 2017 -Marre de consommer des produits importés, traités aux pesticides et/ou boostés aux engrais chimiques ? Envie de plus d’autonomie alimentaire et de vraies saveurs dans votre assiette ? N’attendez plus, lancez-vous dans le fa’a’apu ! Que vous ayez la main verte ou non, que vous disposiez d’une grande parcelle de terrain ou seulement d’un coin de balcon, n’attendez plus pour vous mettre au diapason de la nature. La solution est à portée de main grâce à Johnny Rydge, qui vous propose de découvrir le premier guide d’agriculture naturelle en milieu tropical. Et ça fonctionne !De l’agriculture conventionnelle et industrielle à l’approche raisonnée qu’il applique désormais, "", explique l’agriculteur chevronné, qui revient pourtant "" suite à l’empoissonnement causé par un herbicide dont il a été victime.Aujourd’hui, il applique un Système d’Agriculture Évoluée, qui prend aussi bien en compte le climat tropical des îles polynésiennes que les aspects universels communs à toutes les exploitations agricoles, qui viennent en rythmer le développement (bactéries, insectes, champignons, nématodes, etc.) et en affectent le niveau de production. Ainsi, il adapte ses cultures en parfait équilibre avec l’environnement qui l’entoure : rien ne se perd, tout se transforme et surtout, tout peut se créer si les conditions s’y prêtent.S’il prône une approche responsable, il se félicite surtout du succès de sa méthode auprès des jeunes qu’il forme sur son exploitation et qui, à leur tour, sont en mesure d’appliquer ses techniques et de poursuivre le partage, tout en bénéficiant des fruits de leur labeur, tant dans l’assiette de manière quotidienne qu’en fédérant des activités professionnelles, associatives ou coopératives pérennes.L’ouvrage, composé de quatre parties, se veut surtout pratique et accessible à tous. Johnny Rydge y livre la synthèse de ses nombreuses lectures sur le sujet (présentées en fin d’ouvrage) et le résultat de ses expériences sur le terrain. Son esprit synthétique va droit à l’essentiel : "", témoigne-t-il. Après une première partie théorique, où l’on découvre en toute simplicité et au travers de schémas illustrés "", "" ou encore, le lien étroit avec la cosmogonie traditionnelle et les marées. Car "", précise l’auteur.Du travail du sol à l’entretien des plantes légumineuses ou des aromates, on apprend efficacement à réaliser son propre compost naturel (dosé comme il se doit selon chaque type de plante) ; quels outils utiliser, comment construire des structures et supports nécessaires à la croissance des plantes, mais aussi comment structurer le réseau d’arrosage et l’agrémenter d’éléments nourrissants, tels les thés de compost naturels, des "super boosters". Pour les parcelles de taille conséquente, la pratique de la rotation des cultures est présentée en détail, de même que l’usage des plantes compagnes et des associations vertueuses entre variétés. On (re)découvre justement que les aromates, en plus de faire partie de la pharmacopée traditionnelle, sont d’excellents régulateurs contre la plupart des insectes nuisibles, la citronnelle et le basilic en premier lieu. Alors il n’y a plus qu’à se retrousser les manches et à s’y mettre !Consultez un extrait