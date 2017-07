La rameuse de Rapa Nui qui a inspiré toute une génération

"Dans ma famille, nos grands-parents étaient très sportifs, donc il doit y avoir quelque chose de génétique qui nous pousse tous à faire du sport"



Tu es la première femme de Rapa Nui à participer à des compétitions internationales de pirogue ?

Oui, et c'est la première fois que je viens participer au Te Aito et à des championnats du monde de pirogue marathon. Mais nous avons participé à des courses plus courtes en Amérique du Sud et à des championnats du monde de vitesse. J'espère pouvoir participer aux championnats du monde de vitesse à Tahiti l'année prochaine !



Tu es satisfaite de tes résultats à cette première participation ?

Oui, pour une première fois je suis très heureuse d'arriver 7ème, et j'espère pouvoir progresser au classement dans les années qui viennent.



Tu es la première pascuane à participer à des compétitions internationales, comment les habitants de Rapa Nui le prennent-ils ?

Il me semble que les gens de l'île sont très heureux qu'il y ait quelqu'un qui nous représente. Nous sommes très peu nombreux sur notre île, et en plus c'est compliqué de participer à des courses à l'extérieur parce qu'il nous faut autofinancer notre voyage, organiser tout un tas d'activités avec le club pour trouver de l'argent pour venir. Nous sommes aussi très heureux d'avoir pu venir à trois, avec mes deux frères Omar et Miguel.



Comment se fait-il que vous soyez trois frères et sœurs à pratiquer le va'a à un si haut niveau ?

Ce qu'il s'est passé c'est que dans ma famille, nos grands-parents étaient très sportifs, donc il doit y avoir quelque chose de génétique qui nous pousse tous à faire du sport, tous les petits-enfants sont sportifs. Nous participons tous aux fêtes du Tapati Rapa Nui, qui est comme le Heiva ici, où il y a beaucoup de sports traditionnels. La vérité c'est que ce sont des sports très divers qui demandent du temps pour s'entrainer, et c'est peut-être pour ça que nous pouvons pratiquer tous les autres sports. J'aime aussi nager, courir, et tous les sports nautiques, je suis toujours dans l'eau depuis que je suis petite. Je pense que ce qui me plait dans la pirogue c'est qu'il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique, et aussi la technique qui compte beaucoup. Il faut avoir le cœur et la volonté de gagner !



Ton exemple a-t-il poussé d'autres femmes à pratiquer ce sport ?

Oui, je pense. Quand j'ai commencé en 1999, j'étais une des premières femmes sur les pirogues, avec quelques autres. Mais avec les années qui sont passées, de plus en plus de femme nous ont rejointes. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à venir ! De voir des femmes participer à des courses, elles se sont motivées pour nous rejoindre.

Mais pour arriver à ce niveau aujourd'hui, ça a été beaucoup de sacrifices, la famille, les enfants… Et beaucoup de travail. Je rame tous les jours, mais pour moi c'est une passion ! C'est un de ces sports où on peut vraiment oublier son stress, on ne pense qu'à ramer et rien d'autre.