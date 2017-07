La pratique du iaidō reste confidentielle au fenua

Ce n'est pas l'objectif qui est important, c'est le chemin

Avec l'iaidō on cherche à devenir une meilleure personne. Quand on se rend au Japon tous les ans et que le soke nous regarde, il discerne derrière nos mouvements notre personnalité. Il nous répète que pour progresser, on doit s'améliorer. La technique suit. Notre seul adversaire, c'est nous. On se remet en cause en permanence quel que soit notre âge et quel que soit le nombre d'années de pratique

Ça ne sert à rien tous les jours, peut-être, mais l'attention et la concentration que l'on travaille, elles, nous servent au quotidien

c'est d'abord la passion du Japon, de sa culture, de ses arts qui se rejoignent dans une recherche de plénitude que l'on peine à trouver en occident. Il n'y a pas de secret dans la pratique de l'iaidō mais une magie. Elle apporte tellement au niveau de l'équilibre intérieur

Je suis chrétien et contre toute forme de violence. Toutefois on a tous une part de violence, une dérive est toujours possible. L'iaidō c'est la voie du sabre, l'unité de l'être. En évoluant dans cette pratique tu t'accomplies

il y a ce qui se voit dans l'iaidō et ce qui ne se voit pas. Les pratiquant restent en permanence, ou tout au moins apprennent-ils à rester en permanence vigilants sur ce qui les entoure. Il regarde devant eux mais restent attentifs aux bruits, aux vibrations qui peuvent trahir un mouvement derrière eux