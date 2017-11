La pointe de Hotuarea réaménagée en 2018

PAPEETE, 29 novembre 2017 - Les travaux d’aménagement de la pointe de Hotuarea de Faa’a devrait démarrer en mai 2018 sous la conduite de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement. L’investissement public prévisionnel est de 260 millions Fcfp.



Le projet est à l’étude depuis plusieurs mois, sur la base d’une concertation entre la mairie de Faa’a et l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). Edouard Fritch en avait confirmé le lancement des travaux pour 2018, en septembre dernier lors de son allocution pour l'ouverture de la session budgétaire. La question des travaux d’aménagement de la pointe de Hotuarea a été évoquée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. TNAD est confirmé dans la poursuite de la maîtrise d’ouvrage déléguée, avec poursuite de la maîtrise d’œuvre, la réalisation et le suivi des travaux liés à cet aménagement. L’enveloppe prévisionnelle de l’opération (études et travaux) s’élève à environ 260 millions Fcfp.



Le projet comprendra notamment des bâtiments d’architecture polynésienne et des espaces de snack, de vente de fruits et légumes et d’artisanat. L’assiette foncière est de 6200 m2 où pourrait être installé à terme le marché de Faa’a. L’aménagement envisage en outre la construction de plusieurs fare potee sur 550 m2 et 5650 m2 d’espaces verts, voiries et aires de jeux. Une vingtaine de places de stationnement et une zone d’arrêt de bus doivent y être aménagées. Un accès direct depuis la zone d’habitation située en contrebas, sera en outre créé.



Une consultation des entreprises est programmée en début d'année et un démarrage des travaux en mai 2018.



Le projet d’aménagement du point de vue Hotuarea s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine historique et culturel. Cet espace territorial représente un lieu d’intérêt regroupant à la fois des aspects culturels et historiques forts ainsi qu’un environnement atypique, de par sa situation dominante sur les installations aéroportuaires internationales. La réhabilitation de ce site en espace vert de qualité et lieu de visites d’intérêt représente un enjeu important pour la Polynésie française et plus particulièrement pour la commune de Faa’a. Le site est actuellement très utilisé lors de manifestations populaires : marché aux puces, concerts ponctuels, carnaval de Noël.