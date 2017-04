La pointe Vénus prépare l'arrivée de Hōkūle‘a

Cela a demandé une connaissance parfaite de l’astronomie, des vents et des éléments

Le voyage Mālama Honua a porté un message de protection de l’environnement. Ce voyage avait pour objectif d’interpeller le plus grand nombre sur la manière de faire face au changement climatique avec des moyens traditionnels

PAPEETE, 4 avril 2017 - Hōkūle‘a fera escale à Tahiti puis à Raiatea avant de clôturer son voyage autour du monde à Hawaii. La pirogue traditionnelle est attendue à Mahina le 14 avril prochain, où une importante cérémonie traditionnelle est organisée dans la baie de Matavai et sur le site de la pointe Vénus.Un public de 9000 personnes est attendu vendredi 14 avril prochain à la pointe Vénus. La journée est entièrement consacrée sur place à l’accueil de la pirogue Hōkūle‘a, de sa jumelle Hikinailia et de la pirogue tahitienne Faafaite. Les trois embarcations traditionnelles doivent se présenter dès 9 heures à l’entrée de la baie de Matavai. Si Hikinailia est actuellement en train de naviguer depuis Hawaii pour participer à la manifestation, Hōkūle‘a achève un périple de trois ans autour du monde, pour y porter un message à visée écologique.Une cérémonie traditionnelle est en préparation pour rendre hommage à cet événement. Cette manifestation sera notamment ponctuée par un spectacle de chants et danses mis en scène sous la direction de la chorégraphe Marguerite Lai avec 200 danseurs et musiciens. La pointe Vénus doit spécialement être habillée pour l’occasion de bambous, et d’étoffes rouges, jaunes et blanches. Les riverains de la baie de Matavai ont été sensibilisés pour décorer leur front de mer de ces couleurs ; le public est quant à lui invité à observer ce "dress code".Outre le parking de la pointe, ceux de l’église protestante Ma’ohi, de la paroisse catholique et du collège de Mahina seront mis à disposition des visiteurs, samedi 14. La mairie de Mahina mettra parallèlement en place des navettes toutes les 15 minutes pour faciliter l’accès au site de la pointe Vénus.La manifestation promet d’être grandiose. A l’image du périple qu’est en train d'achever Hōkūle‘a.Le voyage Mālama Honua, initié en mai 2014 par une escale en Polynésie française , aura conduit la pirogue traditionnelle Hōkūle‘a dans 27 pays et 150 ports à travers les océans du globe. L'équipage de la pirogue polynésienne a même été reçu au siège de l’organisation des Nations Unies, à New York, où une déclaration pour la protection des océans, construite au fil des témoignages recueillis au long du voyage, a officielle été remise à Ban Ki-Noon en juin dernier.Sans instrument de navigation, la pirogue double de la Polynesian Voyaging Society s’est efforcée pendant ce long périple d’être l’exemple vivant de l’expertise de l’environnement océanique qui était celle des anciens Polynésiens lorsqu’ils ont colonisé le bassin Pacifique. "", constate Jean-Claude Teriierooitera. "".Initié à Tahiti en mai 2014, le voyage Mālama Honua boucle son itinéraire avec deux ultimes escales à Tahiti, le 14 avril prochain puis à Raiatea, le 25, pour une cérémonie du Tapu et un accueil traditionnel sur le marae de Taputapuatea.Hōkūle‘a est ensuite attendu sur la plage de Waikiki à Honolulu (Oahu) le 17 juin prochain, pour clore son voyage autour du monde.