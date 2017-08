La nouvelle école maternelle de Vérotia sera inaugurée jeudi

FAA'A, le 07/08/2017 - Dans un communiqué, la commune de Faa'a informe que l'école maternelle de Vérotia sera inaugurée ce jeudi à 9h30. Elle pourra accueillir près de 230 enfants. Plus de 400 millions de francs ont été investis dans la construction de ce nouvel établissement scolaire, financé à 95 % par le Fonds intercommunal de péréquation et 5 % par la commune.



Un établissement scolaire qui a été " détruit dans les années 80 suite au passage du cyclone Veena ", informe la municipalité dans un communiqué.



" En 2011, le conseil municipal a pris la décision de reconstruire cette école. Ce projet entre dans le cadre d’une politique éducative mettant au cœur du système, l’enfant, son environnement, ses savoirs et savoir-faire ", poursuit le communiqué.



Financée à 95 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et à 5 % par la commune, ce sont plus de 400 millions de francs qui y ont été investis.



Cette structure s'étend sur une surface de 1 942 m², elle comprend neuf classes allant de la STP à la SG.



Dès la rentrée scolaire 2017-2018, l'école Vérotia de Puurai pourra accueillir près de 230 enfants, elle sera dirigée par Hurimana Bryant.



Et le communiqué de conclure : " Une grande importance a été donnée aux espaces verts pour permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier des meilleures conditions d’études, et de travail dans un cadre naturel et ventilé. "