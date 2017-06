La ministre du Tourisme reçoit les fondateurs de Kearena

PAPEETE, le 14 juin 2017 - La ministre en charge du Tourisme, Nicole Bouteau, a reçu, mardi, l’artiste et producteur Ken Carlter, ainsi que Serena Forgeas Carlter, tous deux fondateurs de la société de production Kearena.



La ministre en charge du Tourisme, Nicole Bouteau, a reçu, mardi, l’artiste et producteur Ken Carlter, ainsi que Serena Forgeas Carlter, tous deux fondateurs de la société de production Kearena. Ils étaient accompagnés de Torea Colas, directeur marketing d’Air Tahiti Nui, et de Roland Garrigou, manager de la troupe de danse Tahiti Ora.



Ils ont échangé sur l’organisation de la 4ème édition du Heiva i Paris, qui se tiendra les 8 et 9 septembre 2017, au théâtre Bobino, dans le 14ème arrondissement de Paris, organisé en partenariat avec la compagnie aérienne Air Tahiti Nui.



L’événement connait depuis sa création un grand succès auprès du public, avec 700 spectateurs en 2014 et 2 000 en 2016. La couverture médiatique de cet événement a notamment permis de toucher plus de 3 millions de personnes. Le Heiva i Paris est plus qu’un concours, c’est une véritable vitrine promotionnelle pour Tahiti et ses îles.



Cette rencontre a également été l'occasion d'évoquer les tournées de Tahiti Ora en France et en Europe en 2018 et 2019. La troupe présentera son spectacle Mana. Pour Tahiti Ora, cette production est un vecteur de promotion pour la destination en lien avec la nouvelle campagne de communication de Tahiti Tourisme Les Îles de Tahiti – Les Îles du Mana.