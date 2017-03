La ministre du Tourisme au Salon International de la croisière

FLORIDE, le 13 mars 2017. La ministre du Tourisme et des transports internationaux, Nicole Bouteau, est actuellement à Fort Lauderdale, en Floride, afin de participer au Salon International de la croisière - Seatrade Cruise Global 2017, qui se tient du 13 au 16 mars.



Elle est notamment accompagnée d’une délégation composée de représentants de Tahiti Cruise Club, de Tahiti Tourisme, du Port Autonome de Papeete, l’Aéroport de Tahiti, de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), d’Air Tahiti Nui, ainsi que d'agents maritimes et agences réceptives de la place. Pour sa 9e participation, la délégation polynésienne souhaite convaincre les compagnies de croisière de mettre des navires en tête de ligne en Polynésie et de programmer plus d'itinéraires dans nos eaux, afin d’atteindre l’objectif de 1 500 escales pour 2020, les itinéraires étant décidés 18 à 24 mois à l’avance.

L’activité de la croisière a fortement augmenté depuis 2013. Elle a atteint notamment un pallier de 900 escales dans l’ensemble de la Polynésie française, soit un flux d’environ 400 000 passagers par escale, et des retombées économiques d’environ 12 milliards Fcfp.