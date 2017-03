La ministre de l’Education participe à la remise des prix de l’Eco-quiz

PAPEARI, le 07/03/2017 - La ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Nicole Sanquer-Fareata, a participé, mardi, à la cérémonie de remise des prix du concours Eco-quiz. Organisé par Fedescol, en partenariat avec la DGEE, le Vice-Rectorat et l’ESPE, et grâce au soutien financier de Fenua Ma et de l’Ademe, l’Eco-quiz est un quiz sur le développement durable, accessible 24h/24h, en ligne, et réservé aux élèves des établissements scolaires engagés dans la démarche Eco-école.



Ce concours, divisés en cinq épisodes de jeu, d’une semaine chacun, comprenant dix questions par semaine, s’est déroulé du 9 janvier au 10 février, avec la participation d’une vingtaine d’établissements scolaires de toute la Polynésie française.



L’objectif de cet Eco-Quiz était de renforcer la sensibilisation d’un maximum d’élèves au développement durable par le biais du jeu, et de leur permettre, par le biais d’outils numériques, de prolonger le temps des apprentissages hors-écoles, et sensibiliser ainsi plus largement parents, familles et amis dans les quartiers. Il a permis également de développer les capacités de recherche des élèves, tout en s’amusant, puisqu’ils pouvaient rejouer autant qu’ils le souhaitaient pour améliorer leur score.



Aujourd’hui 51 écoles et établissements scolaires sont engagés dans la démarche Eco-Ecole (9 il y a 4 ans). Si les résultats au sein de ces établissements sont très encourageants, cela ne représente que 22% des établissements de Polynésie. Pourtant, la nécessité de mieux gérer les déchets, d’économiser l’eau et l’énergie, de promouvoir une alimentation équilibrée, de respecter l’environnement et l’humain, dans sa diversité, est de plus en plus reconnue. Toutes ces thématiques donnent la possibilité de travailler de manière transversale au sein des établissements scolaires et dans les quartiers.



A l’issue des cinq semaines de jeu, une « Journée des Finalistes » était organisée ce mardi. En tout, 250 élèves environ, des différents établissements, ont ainsi été rassemblés pour une journée festive et récréative au Motu Ovini, à Papeari, au cours de laquelle de nombreux lots ont été attribués, récompensant notamment les élèves et les classes totalisant les meilleurs scores, mais également les établissements les plus impliqués.