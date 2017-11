La ministre Tea Frogier à l'Ecole supérieure de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche à Poitiers

PAPEETE, le 17 novembre 2017 - dans le cadre de la convention de partenariat signée en octobre dernier avec le directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de l'Education, Tea Frogier s'est rendue à Poitier afin de rendre la convention opérationnelle.



La ministre du Travail, de la formation professionnelle et de l'éducation, en charge de la fonction publique, de la recherche et de l'enseignement supérieur s'est rendue, jeudi, à l'école supérieure de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) à Poitiers dans le cadre de la convention de partenariat signée en octobre dernier avec le directeur de l'ESENESR, Jean-Marie Panazol, et le vice-recteur, Philippe Couturaud.



Une réunion de travail constructive a permis d'opérationnaliser la convention de partenariat avec l'organisation programmée pour mars 2018 d'un stage de formation, en direction des chefs d'établissement, des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, sur le thème de la prévention et de la gestion de crise.



Ce stage se déroulera à Tahiti, avec la venue de trois formateurs nationaux : un de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire, un du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de St Astier, et un de l'ESENESR.



Placée sous la coordination nationale du haut fonctionnaire sécurité défense (HFSD), la formation répondra aux besoins identifiés des différents acteurs contribuant à la sécurité des établissements en Polynésie française.