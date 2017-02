La loi Morin expliquée en vidéo

"Selon moi, la vidéo sur internet est devenue un moyen incontournable pour permettre à un public large de s’informer rapidement et de façon ludique sur des questions qui ne l’intéresse pas forcément (mais qui sont pourtant importantes)",

Hervé Raimana Lallemant-Moe a lancé en avril dernier une chaîne vidéo YouTube pour expliquer en quelques minutes des notions de droit. Qu'est-ce qu'un Etat ? La Polynésie est-elle un TOM ou un COM?.. Voici quelques-unes des questions auxquelles le spécialiste en droit a déjà répondu.expliquait alors le docteur d'Etat en droit et enseignant contractuel de l'université.