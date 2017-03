La justice met le DRH du Pays à la retraite

PAPEETE, le 9 mars 2017 - Bruno Lonjon, directeur général des ressources humaines du Pays, va devoir repartir en retraite selon une décision de la cour administrative d'appel de Paris. La juridiction note que la loi prévoit que les fonctionnaires doivent quitter leur poste à 60 ans sauf si personne ne peut les remplacer… Alors que l'administration regorge d'experts en ressources humaines.



Bruno Lonjon a été directeur de la DGRH (Direction générale des ressources humaines, une administration du Pays) de 2008 à 2017… Sauf pendant un an en 2014, quand le fonctionnaire a joui d'une retraite bien méritée… Mais courte. C'est en effet Édouard Fritch en personne qui a signé l'arrêté le ramenant aux affaires, l'autorisant à prolonger son activité au-delà de la limite légale d'âge pour les fonctionnaires.



Sauf que ce même Bruno est particulièrement connu parmi les syndicats pour refuser systématiquement les demandes de prolongation de l'activité, même les plus justifiées, mettent en avant les représentants syndicaux. Du coup, les syndicats CSTP-FO et le Syndicat de la fonction publique (SFP) ont saisi le tribunal administratif de Papeete pour faire annuler l'arrêté… Et ont perdu ce procès en mars 2016. Le SFP décide de faire appel.



La cour administrative d'appel de Paris lui a donné raison. La décision a été publiée le 2 mars 2017. Elle annule le premier jugement, l'arrêté présidentiel accordant une prolongation d'activité à Bruno Lonjon, et condamne le Pays à payer 5000 euros de frais de justice au syndicat. Le DRH du Pays devra donc être mis à la retraite dès que le Pays sera notifié de la décision…



LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES



Le jugement est longuement justifié, car il contredit le tribunal administratif de Papeete. Il fait donc jurisprudence. La cour administrative d'appel de Paris a ainsi rappelé que "les dispositions autorisant le recul de l'âge limite des fonctionnaires, laquelle s'applique quels que soient les emplois qu'ils occupent, doivent être interprété restrictivement dès lors qu'elles dérogent au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même cadre d'emploi." Il précise également que "aucune disposition n'autorise l'administration à maintenir en activité un agent en raison de ses seules qualités personnelles."



La loi prévoit une limite d'âge pour tous les fonctionnaires : le mois où ils fêtent leurs 60 ans. Il est possible de repousser cette limite jusqu'à 68 ans si personne n'est capable de le remplacer. Mais la cour note que, selon les syndicats qui ne sont pas contredits par le Pays, "la Polynésie française emploie de nombreux agents de catégorie A, nombre d'entre eux ayant acquis une expérience en ressources humaines, et que, dès lors qu'il avait été mis fin aux fonctions de M. Lonjon en qualité de directeur général des ressources humaines, par un arrêté du 2 décembre 2013, il avait été immédiatement remplacé par un autre agent, qui a occupé cet emploi jusqu'au 29 octobre 2014."



Un représentant de la CSTP-FO s'est réjoui de la décision : "ce n'est pas qu'on veuille le mettre à la retraite, c'est qu'il remplit les conditions légales de départ, sauf dérogation spéciale pour prolongation d'activité qui demande des critères spécifiques. Sauf que nous avons souvent demandé des prolongations d'activité pour différentes personnes qui les méritaient, et elles ont systématiquement été refusées par Bruno Lonjon. Et il a droit à une prolongation d'activité, alors que des diplômés en RH il y en a pléthore, et qu'on l'a déjà remplacé par son adjoint ! On veut juste que les textes soient appliqués pour tout le monde de la même façon. C'est incroyable que le Pays ne soit pas capable d'appliquer la loi !"