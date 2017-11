La grève est levée à Engie Services

FAA'A, le 20/11/2017 - Après plusieurs jours de négociations, un protocole d'accord a été signé dimanche en fin de journée. Les activités ont donc repris ce lundi.



Un préavis de grève a été déposé le 3 novembre dernier par les organisations syndicales CSIP et O OE O TO OE RIMA.



Des réunions de négociations constructives se sont tenues, depuis le dépôt du préavis.



Un protocole d’accord a été signé dimanche, en fin de journée par la Direction de ENGIE SERVICES POLYNESIE et les représentants syndicaux qui met fin à la grève.



Dès ce lundi, nos activités reprennent normalement pour l’ensemble de nos clients.