La grève est effective à EDT Engie

PAPEETE, le 9 novembre 2017 - Par voie de communiqué, la direction de EDT Engie informe les utilisateurs informe les utilisateurs que la grève est effective depuis aujourd'hui. Les négociations n'ont pas été concluantes.



Vendred dernier, la confédération syndicale CSIP et le syndicat des travaielleurs de l'EDT STET a déposé un préavis de grève. Depuis, des réunions ont eu lieu chaque jour selon la direction de l'entreprise. Mais aucun accord n'a été trouvé.



La grève est donc effective à compter d'aujourd'hui.



Dans son communiqué, la direction indique que la porte des négociations reste ouverte.



Le document affirme : "Pour l’heure, notre priorité est d’assurer la continuité du service public de la production et de la distribution d’électricité et de limiter la gêne occasionnée à nos clients."



Les impacts de la grève sont ressentis à Tahiti et dans les îles. Les agences sont fermées à Tahiti et dans les îles. Seule celle de Pu'urai, à Faa'a, reste ouverte de 7 h à 16 heures.



Une information sur l’évolution de la situation sera diffusée aux médias et sur la page Facebook EDT ENGIE.