La grève à Toa Champion Moorea se poursuit

MOOREA, le 22 décembre 2016. O oe to oe Rima demande l'augmentation du temps de travail pour les caissières qui travaillent moins de 39 heures par semaine, au magasin Toa Champion de Moorea.



La grève chez Toa Moorea est effective depuis mardi matin faute d'accord.

Le secrétaire général du syndicat O Oe To Oe Rima, Atonia Teriinohorai, maintient ses revendications, dont l’augmentation des horaires du travail, le reclassement du personnel et l’augmentation de certaines primes. Celui-ci indique qu'il pourrait mettre fin au mouvement de grève à une condition. « On est prêt à reprendre le travail si les horaires de travail de trois caissières sont augmentés. Deux d’entre d’elles totalisent 15 heures par semaine tandis que la troisième en est à 25 .Les autres points pourraient être discutés après » explique-t-il. « Comment peut-on construire une vie avec 15 heures de travail par semaine ? En plus, au moins 500 millions CFP ont été investis pour l’aménagement du parking avec notamment la mise en place des panneaux solaires. Ils auraient quand même pu augmenter le salaire de ces caissières», souligne Atonia Teriinohorai.