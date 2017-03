La gestion du quai des pêcheurs de Raiatea discutée

RAIATEA, le 13 mars 2017. Le président du Pays est allé à Raiatea samedi. Il a rencontré les pêcheurs avec qui il a fait le point sur les infrastructures pour ces professionnels.



Après la visite de la commune de Huahine vendredi, la délégation gouvernementale menée par le président Edouard Fritch s'est rendue, samedi, à Raiatea. Dès leur arrivée sur cette île, la délégation a visité le chantier du nouveau quai des pêcheurs situé à Uturoa. Les travaux concernant le quai sont achevés mais les aménagements environnants (places de parking, voies de circulation, etc) sont encore en phase de préparation et feront l’objet d’un prochain appel d'offres. La subdivision de l’Equipement des îles Sous-le-Vent estime que ces travaux devraient être finalisés d’ici la fin de l’année.



La délégation s'est ensuite rendue à la circonscription administrative de Raiatea. En présence du président, quatre familles de Taputapuatea ont reçu les clés de leur fare OPH (Office polynésien de l’habitat). Une réunion importante a suivi avec les pêcheurs des trois communes de Raiatea pour une discussion sur l'utilisation et la gestion des quais et marinas du Pays, situés à Uturoa, notamment le nouveau quai des pêcheurs visité préalablement. Les maires des trois communes étaient invités et le maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, a ainsi assisté à cette réunion.