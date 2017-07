La gendarmerie sensibilise à la sécurité en mer

PAPEETE, le 15 juillet - Samedi, la gendarmerie maritime a mené une campagne de sensibilisation à la sécurité en mer. Les gendarmes de la mer ont contrôlé des embarcations afin de veiller à ce qu'elles respectent la réglementation et de rappeler aux plaisanciers les règles de sécurité et les éléments essentiels à avoir sur une embarcation.



Samedi matin, le Haut-commissaire a lancé simultanément plusieurs opérations de contrôle des usagers de la mer en vue de prévenir les accidents à l'approche des vacances. Cette journée placée sous l'autorité du Haut-commissariat vise à "sensibiliser et informer les usagers de la mer aux règles évidentes de prudence et de sécurité".



Dans la logique d'une campagne de sensibilisation, les gendarmes ont exclusivement rappelé les règles de sécurité aux plaisanciers qu'ils ont contrôlés. Ainsi sur trois contrôles auxquels nous avons pu assister aucune des trois embarcations (bateaux et jet ski) n'était parfaitement en règle. Ils ont tous eu droit à un rappel de la réglementation. " La gendarmerie maritime contrôle en premier les documents, puis la carte de circulation et enfin le matériel de sécurité ." indique le gendarme maritime Nicolas Peletier.



"La particularité de la Polynésie, c'est que comme ce sont des gens de la mer, ils ne vont pas prendre des précautions comme ailleurs, ils ne vont pas regarder la météo avant de partir en mer, ils ne vont pas emporter leurs documents avec eux. Le matériel de sécurité va être stocké dans un sac au fin fond des cales. Nous devons plus sensibiliser les Polynésiens à la sécurité en mer. Cela fait partie de nos missions ."



" La météo peut faire évoluer les comportements. 2016 étant une année où les conditions météo ont été assez défavorables donc peu représentatif au niveau des contrôles, 2015 l'ensemble des opérations sur la campagne a relevé environ 50 contrôles et à peu près 48 infractions. De manière générale, les infractions recensées sont le défaut de matériel de sécurité, les plaisanciers n'en ont qu'une partie, ou le défaut de titre de conduite. Dans ce cas nous leur demandons de venir régulariser leur situation par la suit e ", explique Benjamin Potié, lieutenant de vaisseau du bureau de l'action en mer.



Le plus important est de s'assurer que quelqu'un a terre sache où vous vous rendez et ait une idée de l'heure de retour. Par ailleurs, en cas de pépin ou de soucis en mer il ne faut surtout pas hésiter à appeler le JRCC au 16.