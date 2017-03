La formation professionnelle continue au service du développement des compétences

PAPEETE, le 10/03/2017 - Le Vice-Président Teva Rohfritsch, accompagné de la ministre du Travail et de la formation professionnelle, Tea Frogier, s’est rendu vendredi matin au Fonds Paritaire de Gestion, partenaire financeur des formations des entreprises privées de la Polynésie française.



Depuis sa création en 2009, suite à un accord interprofessionnel entre les organisations patronales et les représentants des salariés de la Polynésie française, ce Fonds accompagne et finance la formation professionnelle continue des salariés. Au total, ce sont plus de 5 300 entreprises qui cotisent pour la formation continue de leurs 45 000 salariés.



Le Fonds Paritaire de Gestion poursuit des objectifs multiples : mutualiser les cotisations des entreprises afin de favoriser le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, financer les actions de formation, accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins en formation, ou encore financer et conduire des programmes d’études et de recherche.



Après une présentation des missions et des activités du Fonds Paritaire de Gestion, le Vice-Président et la ministre du Travail et de la formation professionnelle ont rencontré, lors de la visite des locaux, l’équipe opérationnelle composée de 9 personnes, en compagnie de la directrice du Fonds Paritaire, Marie-Odile Turgot, du Président Jean-Louis Delteral, de la Vice-Présidente Lucie Tiffenat, du Trésorier Yves Laugrost et du Trésorier adjoint Christophe Plée.



Le Vice-Président Teva Rohfritsch a rappelé que l’instauration et le renforcement du continuum entre les acteurs de la formation et de l'emploi restent l’un des objectifs généraux de la politique publique de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles. La Polynésie française et les partenaires sociaux, par le biais du Fonds Paritaire de Gestion, témoignent ainsi d’une volonté commune de garantir l’emploi durable et de qualité.