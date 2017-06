La fête de l'orange commence samedi

PAPEETE, le 22 juin 2017 - La Fête de l'orange démarre ce samedi à 9 heures avec l'ouverture du village des artisans. Le défilé des porteurs d'oranges est prévu à 15 h 00.



Le Village des Artisans à la mairie de Punaauia ouvre ses portes ce vendredi 23 juin à partir de 17h00, dans le jardin de l'hôtel de ville.

Plus d’une cinquantaine d’artisans exposeront leurs produits durant une semaine, jusqu’au dimanche 1er juillet. Diverses activités sont prévues pour animer ce village, qui se veut être novateur, par l’exposition de nombreux produits bio (cosmétiques, alimentation …), du sport, des spectacles de danses et musique, des ateliers de sensibilisation, confection de bijoux et autres … Pour ne pas oublier les plus jeunes, des manèges ont également été prévus.



Cependant, comme le veut la tradition, le défilé des porteurs d’oranges annoncera officiellement l’ouverture des festivités, le samedi 24 juin 2017 à partir de 09h00, suivi des associations de la Commune. La remise des prix au concours des oranges aura lieu en fin de matinée.



Ce dimanche 25 juin, dès 7h00, les plus courageux se donneront rendez-vous à l’entrée de la zone industrielle de la Punaru'u, pour le départ du raid Anani, une course de 18 km. Afin de donner la possibilité à tous de participer, une deuxième course de 10 kilomètres est prévue à partir de 7h30 de la passerelle de Manotahi.





Samedi 24 juin

09h00 Défilé des porteurs d'oranges

13h ANANI Color Fun Run



Dimanche 25 juin

Raid ANANI à partir de 07h



Mercredi 28 juin : UPA ANANI à partir de 18h



Du samedi 24 juin au dimanche 1er juillet

08H00 – 20h00 : Exposition des Artisans de PUNAAUIA (animations, manèges, concours culturels, etc.)



Au mois de juillet

1er juillet : concours de pêche hautière sur le site de VAIPOOPOO.